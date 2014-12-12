Στη λίστα «FORBES Under 30» οι Λαρισαίοι Νικόλας Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Τσομπάνογλουο και ο Τυρναβίτης Χρήστος Ευ. Τσούτσας

To νέο τεύχος του Forbes φιλοξενεί την Ελληνική λίστα Under 30 με τους 30 πιο επιτυχημένους νέους και νέες που ξεχώρισαν σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισμός και οι τέχνες.

Στη λίστα βρίσκονται και οι νεαροί επιστήμονες, ιδιοκτήτες της start up επιχείρησης «BioAnalytiX» Χρήστος Ευ. Τσούτσας από τον Τύρναβο, Νικόλας Παπαγεωργίου και Παναγιώτης Τσομπάνογλου, γεγονός που αποδεικνύει τόσο την καινοτόμα δράση της επιχείρησης όσο και τις δυνατότητες που έχει και η Λάρισα για να στηρίξει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Ποια είναι η BioAnalytiX

Από τον Μάρτιο του 2024 η BioAnalytiX αποτελεί μια καινοτόμα και αναπτυσσόμενη πρωτοβουλία στην τεχνητή νοημοσύνη για την υγεία, με έδρα τη Λάρισα. Φέρει την υπογραφή τριών νέων επιστημόνων με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην ιατρική και στις ψηφιακές τεχνολογίες: του Νικόλα Παπαγεωργίου, του Χρήστου Τσούτσα και του Παναγιώτη Τσομπανόγλου.

Όραμά τους είναι η υπεύθυνη ενσωμάτωση της ΤΝ στο δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας, με προσέγγιση προσανατολισμένη στον ασθενή και συνεργασία με κλινικούς. Στο εγχείρημα συμμετέχει και ο Παντελής Τσιριγώτης, που δεν περιλαμβάνεται στους τιμώμενους της λίστας αποκλειστικά λόγω ηλικιακού κριτηρίου.

Η BioAnalytiX αναπτύσσει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για ιατρικές απεικονίσεις, όπως αξονική τομογραφία (CT), μαγνητική (MRI) και ακτινογραφία (X-Ray). Το σύστημα εντοπίζει και επισημαίνει παθολογικά ευρήματά και παράγει αυτοματοποιημένες ακτινολογικές αναφορές και οπτικοποιήσεις που υποστηρίζουν άμεσα τη διάγνωση.

Λειτουργεί ως αξιόπιστος συνεργάτης των ακτινολόγων, μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης, αυξάνοντας την ακρίβεια, βελτιώνοντας την ιεράρχηση περιστατικών και απλοποιώντας τη ροή εργασίας. Είναι πλήρως διαλειτουργικό με DICOM/PACS/RIS, διαθέτει μηχανισμούς ανωνυμοποίησης και καταγραφής, και παρέχει επεξηγήσιμα heatmaps για κατανόηση της απόφασης.

Το πρώτο προϊόν βρίσκεται σε στάδιο MVP και πρόκειται να εφαρμοστεί πιλοτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η ένταξή του στο ΕΣΥ αποτελεί κρίσιμο βήμα επιβεβαίωσης της αξίας του σε πραγματικές ροές εργασίας, με συστηματική ανατροφοδότηση από ιατρούς για συνεχή βελτίωση. Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει κλιμακώσιμη υποδομή σε cloud ή on-premise, πολυγλωσσική παραγωγή αναφορών και ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.

Η BioAnalytiX έχει διακριθεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς καινοτομίας, κατακτώντας 1η θέση στο Ennovation 2024 και στο YERAME, και 2η θέση στο InnoHealth Forum του Joist Innovation Park, με έπαθλα 3.000 ευρώ. Παράλληλα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και αναζητά χρηματοδότηση για ανάπτυξη, συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

paidis.com