Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», πραγματοποιήθηκαν ακόμη τρεις ορκωμοσίες υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2755/28-07-2025/τ.Γ’ και ΦΕΚ 3517/23-09-2025/τ.Γ’.

Συγκεκριμένα στις 06-10-2025, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Βλαχάκης παρουσία της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Βασιλικής Ζήση, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Ελισάβετ Σιμοπούλου -ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, του κ. Βασιλείου Τούμπα -ΤΕ Νοσηλευτικής και της κ. Ολυμπίας Κούλιου -ΤΕ Νοσηλευτικής, οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ανέλαβαν άμεσα καθήκοντα.