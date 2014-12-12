Τρεις νέες ορκωμοσίες υπαλλήλων στο ΓΝ Λάρισας
Λάρισα | 08 Οκτ 2025, 10:44
Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», πραγματοποιήθηκαν ακόμη τρεις ορκωμοσίες υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2755/28-07-2025/τ.Γ’ και ΦΕΚ 3517/23-09-2025/τ.Γ’.
Συγκεκριμένα στις 06-10-2025, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Βλαχάκης παρουσία της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Βασιλικής Ζήση, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Ελισάβετ Σιμοπούλου -ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, του κ. Βασιλείου Τούμπα -ΤΕ Νοσηλευτικής και της κ. Ολυμπίας Κούλιου -ΤΕ Νοσηλευτικής, οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ανέλαβαν άμεσα καθήκοντα.
