Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Παρασκευής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων και άλλους δύο να τραυματίζονται σοβαρά.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο ΚΑΤ, όμως λίγη ώρα αργότερα ένας εξ αυτών κατέληξε, ανεβάζοντας τον τραγικό αριθμό των νεκρών από το τροχαίο στους τρεις.

