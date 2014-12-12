Συνελήφθησαν, χθες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, 3 άτομα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα:

· στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι, ένας ανήλικος, διότι αντιλαμβανόμενος επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, απέρριψε στο έδαφος μία θήκη καπνού, η οποία περιείχε 6 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 8,5 γραμμαρίων, καθώς και αυτοσχέδιο τσιγάρο μείγματος κάνναβης – καπνού, τα οποία κατασχέθηκαν και

. στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα, δύο άνδρες, διότι αντιλαμβανόμενοι επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, απέρριψαν στο έδαφος μία νάιλον συσκευασία που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1,1γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε, ενώ επιπλέον, από την κατοχή του ενός κατασχέθηκε και 1 δισκίο βουπρενορφίνης.