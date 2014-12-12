Συνελήφθησαν 3 άτομα σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα:

• στην πρώτη περίπτωση, απογευματινές ώρες προχθές (06-09-2025)σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, 2 άνδρες, διότι, σε γενόμενο έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όπου επέβαιναν, κατελήφθησαν να κατέχουν μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους 0,7 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε και

• στη δεύτερη περίπτωση, απογευματινές ώρες χθες (07-09-2025) στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, 1 ανήλικος, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 2,6 γραμμαρίων.