Τρία άτομα συνελήφθησαν χθες στο νομό Λάρισας για κατοχή ναρκωτικών, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικά:

- Συνελήφθη, χθες (14-11-2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι στο πλαίσιο διενεργηθείσας έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα τρίμματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -6,85- γραμμαρίων και μία νάιλον συσκευασία με σπόρους κάνναβης, βάρους -1,25- γραμμαρίων.

- Συνελήφθη, χθες (14-11-2025) το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -1,11- γραμμαρίων.

- Συνελήφθη, χθες (14-11-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και -1- πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.