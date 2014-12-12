Τρεις άνδρες συνελήφθησαν χθες το πρωί (25/08) σε περιοχή της Λάρισας, κατηγορούμενοι για περιβαλλοντικές παραβάσεις, διάθεση κλεμμένων προϊόντων και κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες λειτουργούσαν χωρίς άδεια μια αυτοσχέδια επιχείρηση συλλογής μετάλλων σε οικόπεδο που δεν διέθετε τις απαραίτητες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να προκαλείται ρύπανση.

Στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο τσουβάλια με χαλκό και κομμάτια καλωδίων συνολικού βάρους 49 κιλών, καθώς και εξοπλισμός μέτρησης ρεύματος που ανήκε στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους, διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγματοποιήσει παράνομες συνδέσεις ηλεκτροδότησης, ενώ σε αποθήκη βρέθηκε επιπλέον τσουβάλι με 19 κιλά χαλκού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται.