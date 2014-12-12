Συνελήφθησαν, το βράδυ του Σαββάτουστη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, τρεις άνδρες, για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Ειδικότερα, λίγη ώρα πριν τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα (ΑΕΛ-Κηφισιά), ευρισκόμενοι σε θύρα του γηπέδου υπερπήδησαν το προστατευτικό plexiglass, εισήλθαν και κινήθηκαν για λίγα μέτρα στο περιβάλλον αγωνιστικό χώρο και ακολούθως, σκαρφάλωσαν και εισήλθαν σε κερκίδα άλλης θύρας, προκαλώντας φθορά σε τμήμα του plexiglass.

Οι προαναφερόμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ, όπως προέκυψε, δεν είχαν εκδώσει εισιτήρια για την παρακολούθηση του αγώνα. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.