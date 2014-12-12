Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) επέβαλε πρόστιμο που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ στον ΟΣΕ, σχεδόν τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η απόφαση αφορά παραβάσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων που ακολούθησαν την τραγωδία και σχετίζονται με την εκπαίδευση σταθμαρχών.

Σύμφωνα με τη ΡΑΣ, ο ΟΣΕ δεν τήρησε την υποχρέωση να εξασφαλίσει πλήρη και τεκμηριωμένη κατάρτιση για 75 σταθμάρχες, οι οποίοι ανήκαν στην ίδια εκπαιδευτική σειρά με τον σταθμάρχη της Λάρισας που είχε εμπλακεί στο δυστύχημα.

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε προηγούμενη απόφαση της Αρχής, η οποία απαγόρευε τη συμμετοχή αυτών των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, διαπιστώθηκε πως εργάστηκαν κανονικά σε βάρδιες σε έξι σταθμούς, μεταξύ 22 και 31 Μαρτίου 2023.

Η ΡΑΣ όπως αναφέρει η «Καθημερινή», εντόπισε ελλείψεις τόσο στον θεωρητικό όσο και στον πρακτικό κύκλο εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι δεν τεκμηριώνεται η ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου μαθημάτων διάρκειας 177 ωρών. «Ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης πιθανολογείται ότι υπήρξε ελλιπής και ανεπαρκής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Από την πλευρά του, ο ΟΣΕ υποστήριξε ότι η αξιολόγηση των σταθμαρχών είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, με διαδικασία που θα περιελάμβανε έλεγχο γνώσεων, τήρηση ημερολογίου σταθμού και εφαρμογή των κανόνων σηματοδότησης.

Η ΡΑΣ επιβάλλει:

- Πρόστιμο 40.000 ευρώ για παραβάσεις της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής νομοθεσίας.

- Πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ για δέκα παραβάσεις της προηγούμενης απόφασής της, που αφορούσαν την απασχόληση των σταθμαρχών αυτών σε θέσεις ασφαλείας.

Η έρευνα της Αρχής είχε αρχικά «παγώσει», καθώς η προηγούμενη διοίκηση είχε θεωρήσει ότι έπρεπε να αναμένει το αποτέλεσμα της ποινικής διερεύνησης. Με την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα διοίκηση το περασμένο καλοκαίρι, οι διαδικασίες επανεκκίνησαν και οδήγησαν στην επιβολή των κυρώσεων.

