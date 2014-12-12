Ξεκινούν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου οι τριήμερες εκδηλώσεις του Δήμου Αγιάς για τη Γιορτή Κάστανου της Μελιβοίας, οι οποίες διοργανώνονται από το Δήμο Αγιάς, την Κοινότητα Μελιβοίας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελιβοίας «Η Αθανάτη».

Συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Όμηρος», ο Αστικός μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Μελιβοίας Δέμας» η Ενεργειακή Κοινότητας «Ισχύς Κισσάβου» και ο Αθλητικός Όμιλος «Φιλοκτήτης».

Η Γιορτή Κάστανου περιλαμβάνει πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες, αλλά και δράσεις για μεγάλους και παιδιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

7:00μμ Ομιλίες με θέμα το κάστανο, στο χώρο του Σχολείου, από τους:

Α) Δρ. Φώτη Τέκο, Διευθύνοντα ΣυμβούλουFoodoxys, με θέμα «Το κάστανο και η θωράκιση της Υγείας μας»

Β) Δρ. Ελένη Τοπαλίδου, Κύρια Ερευνήτρια (Δασική Παθολογία & Μυκητολογία), Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με θέμα «Φαιά σήψη – ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση των καστανεώνων»

Γ) AnnaMariaVettraino – DIBAF - UniversityofTuscia- Viterbo- Italyμεθέμα: «Φυτοϋγειονομικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης της καστανιάς στην Ιταλία

Δ) Anna Maria Vettraino – DIBAF - University of Tuscia- Viterbo- ItalyκαιLino Squassina- Operation Director and Regulatory Compliance Officer at Ozone Green Solutions SRL-Trapani-Italyμεθέμα «Ozone, a biocide for the agri-food sector. Technical aspects and its application in chestnut preservation (Όζον, ένα βιοκτόνο για τον αγροδιατροφικό τομέα. Τεχνικές πτυχές και η εφαρμογή του στη συντήρηση κάστανου)»

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

6:00μμΣυνάντησηστονΙ.Ν. Αγίας Παρασκευής – Αγιασμός – παρουσίαση Εκκλησιαστικής Συλλογής Μελιβοίας

7:00μμ Ξενάγηση στο κτίριο «Κορδίλα»

8:00μμ Ξενάγηση στην Αρχαιολογική Συλλογή Μελιβοίας, στο παλιό Σχολείο

8:30μμ Αγιασμός – Εγκαίνια Έκθεσης, στο Δημοτικό Σχολείο

9:00μμ Χαιρετισμοί

Ακολουθεί μουσική εκδήλωση

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

11:00πμ Μαγειρική με βάση το κάστανο,

δράσεις για παιδιά από το ΚΔΑΠ «Δημιουργική Πόρτα», στην πλατεία

12:00μ Απονομή βραβείων του διαγωνισμού φωτογραφίας, από τον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΔΕΜΑΣ»

12:30μμ Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Χάλκης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Γερακαρίου

Ακολουθεί γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα

Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του τριημέρου θα μοιράζονται ψητά κάστανα και θα υπάρχουν εκθέτες με τοπικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες του Νομού Λάρισας.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, οι δράσεις της πλατείας, θα μεταφερθούν στον στεγασμένο χώρο του Σχολείου Μελιβοίας.

Εκκλησιαστική Συλλογή Μελιβοίας

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, ώρα 6:00μμ θα παρουσιασθεί στο κοινό η Εκκλησιαστική Συλλογή Μελιβοίας, που δημιουργήθηκε στο υπερώο του Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Η εκκλησιαστική συλλογή απαρτίζεται από κειμήλια όλων των ναών του οικισμού, που συγκεντρώθηκαν παλαιότερα για φύλαξη στον ενοριακό ναό της Αγίας Παρασκευής.

Με τη συνεργασία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας διαμορφώθηκε κατάλληλα ένα τμήμα του υπερώου, ώστε να προβληθεί σε αυτό μια επιλογή από τις συντηρημένες εικόνες της Συλλογής, που χρονολογούνται από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, παράλληλα με ορισμένα εκκλησιαστικά σκεύη.

Τα αντικείμενα αυτά αντανακλούν τη σημαντική καλλιτεχνική ανάπτυξη που σημειώθηκε στη Μελίβοια κατά τους προηγούμενους αιώνες, καθώς και την εξέχουσα θέση των εκκλησιών στην κοινωνία της εποχής.