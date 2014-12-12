Πέθανε σε ηλικία 38 ετών, προκαλώντας θλίψη, ο αστυνομικός Γιώργος Νικλήτσας.

Ήταν πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία ενώ, όπως αναφέρει το goal-trikala.gr, αγωνιζόταν επί σειρά ετών στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με παρουσίες σε Αρδάνι, Πρόδρομο και Κεραυνό Βασιλικής ενώ φόρεσε και την φανέλα των Τρικάλων στην Γ’ Εθνική.

Ο Γιώργος Νικλήτσας υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 3χρονου κοριτσιού.

Κηδεύεται αύριο στις 11 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Αρδάνι.

trikalaenimerosi.gr