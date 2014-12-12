Μεγαλοπιάστηκε, αλλά όχι απαρατήρητος. Ένας αγρότης από την περιφέρεια της Θεσσαλίας, και πιο συγκεκριμένα από χωριό του νομού Τρικάλων, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς ελέγχεται για παραβατική συμπεριφορά που σχετίζεται με κατ’ εξακολούθηση απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κυρίως, για ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων.

Ο εν λόγω αγρότης φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις συνολικού ύψους άνω των 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έτη 2020 και 2021, παρουσιάζοντας παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία. Αν και τα ποσά των επιχορηγήσεων υπερέβαιναν κατά πολύ τα όρια που ορίζει ο νόμος για απλή διοικητική διερεύνηση, εκείνος, σύμφωνα με την επίσημη διάταξη της Αρχής, προχώρησε όχι μόνο στην απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, αλλά και στην επένδυσή τους, επιδιώκοντας να προσδώσει νομιμοφάνεια σε κεφάλαια που, όπως εκτιμούν οι Αρχές, προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

Επενδύσεις… παντού

Τα χρήματα των επιδοτήσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν διοχετεύτηκαν στη γεωργική παραγωγή ή στην ανάπτυξη της εκμετάλλευσης, όπως όφειλε.

Αντίθετα, καταγράφεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών κινήσεων και αποκτήσεων:

- Τοποθέτηση κεφαλαίων σε φωτοβολταϊκά συστήματα

- Αγορά δύο αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας άνω των 20 στρεμμάτων, σε περιοχές εκτός σχεδίου του χωριού όπου διαμένει

- Μεταφορές χρημάτων σε επενδυτικούς λογαριασμούς εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

- Αγορές κρυπτονομισμάτων, μέσω πλατφορμών ανταλλακτηρίων, σε διαδοχικά έτη

- Τοποθέτηση κεφαλαίων σε τραπεζικά επενδυτικά προϊόντα

- Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη μέρους του «μαύρου» χρήματος

Η πιο κραυγαλέα κίνηση, ωστόσο, ήρθε το 2024, όταν απέκτησε ένα πολυτελές υβριδικό όχημα, μάρκας Mercedes-Benz, και με πλήρη κυριότητα στο όνομά του.

Πρόκειται για μοντέλο της σειράς GLA, με τιμή αγοράς που ξεκινά από τα 55.000 ευρώ ( η βασική έκδοση) ποσό ασύμβατο με τα δηλωθέντα εισοδήματα ενός αγρότη.Η διαδρομή των χρημάτων, όπως σκιαγραφείται στο αναλυτικό πόρισμα της Α’ Μονάδας της Αρχής, επιβεβαιώνει ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για τις παραπάνω αγορές και τοποθετήσεις προήλθαν είτε απευθείας από τους λογαριασμούς στους οποίους πιστώθηκαν οι επιδοτήσεις είτε από συναφείς τραπεζικές κινήσεις. Δηλαδή, χρήματα που δεν είχαν δηλωθεί ως εισοδήματα από άλλη δραστηριότητα ή νόμιμη πηγή.

Για τον λόγο αυτό, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των τραπεζικών του λογαριασμών, των επενδυτικών προϊόντων, της τραπεζικής θυρίδας, καθώς και η απαγόρευση οποιασδήποτε μεταβίβασης ή πώλησης του πολυτελούς οχήματος και των δύο αγροτεμαχίων που αγόρασε.

Οι Αρχές εστιάζουν ιδιαίτερα στη θυρίδα που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα Τρικάλων, καθώς εκτιμούν ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε για την «ασφαλή απόκρυψη» μέρους του παράνομου οικονομικού οφέλους.

Το προφίλ του συγκεκριμένου προσώπου, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα, ήταν αυτό ενός τυπικού αγρότη της επαρχίας. Με καταγωγή από ορεινό χωριό και συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης, είχε καταφέρει να εξασφαλίσει σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, οι αναλήψεις, οι επενδύσεις και η αγορά ενός οχήματος υψηλής αξίας αποτέλεσαν την αρχή για την ενεργοποίηση του συναγερμού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η χρονική αλληλουχία των αγορών και επενδύσεων, καθώς και η διαδρομή των χρημάτων που κατέληξαν σε πλατφόρμες ψηφιακών συναλλαγών, όπου ο εντοπισμός τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία. Η υπόθεση δεν θεωρείται μεμονωμένη. Πηγές της Αρχής επισημαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που ερευνώνται, ιδίως στον αγροτικό τομέα, όπου τα προγράμματα ενισχύσεων της Ε.Ε. παρουσιάζουν «χαλαρά φίλτρα ελέγχου».

Φρίξος Δρακοντίδης (protothema.gr)