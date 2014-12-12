Παρολίγο τραγωδία χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Λάρισας-Θεσσαλονίκης με τους επιβάτες τουριστικού λεωφορείου να βιώνουν στιγμές τρόμου.

Ο οδηγός του διώροφου λεωφορείου έχασε τις αισθήσεις του λίγο πριν τον κόμβο Συκουρίου με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει στα προστατευτικά κυγκλιδώματα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες του που είναι Ρουμάνοι και ταξίδευαν προς βόρεια. Ευτυχώς κανείς δεν έπαθε το παραμικρό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον οδηγό του οχήματος στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.