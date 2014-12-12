Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λάρισα, στη συμβολή των οδών Φαρσάλων και Θεοφράστου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο και μηχανάκι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δικυκλιστή και τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Επί τόπου βρίσκεται το Ανακριτικό της Τροχαία και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.