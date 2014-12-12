Τροχαίο ατύχημα με 2 τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε επαρχιακό δρόμο έξω από το Βλαχογιάννι Ελασσόνας όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο πρανές του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

paidis,com