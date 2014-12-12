Σφοδρή σύγκρουση με οδυνηρά αποτελέσματα σήμερα το μεσημέρι στον δρόμο Λάρισας – Αγιάς, στο ύψος της διασταύρωσης Ανάβρας.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη γύρω στις 12.00 μ. όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκαν δύο οχήματα.

Στο πρώτο αυτοκίνητο οδηγός ήταν ένας άνδρας 86 ετών, ονόματι Πουρέγκας Κωσταντίνος ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία διακομίστηκαν σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ανακρίσεις διενεργεί η Τροχαία Λάρισας