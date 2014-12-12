Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας στη Λάρισα - Μεταφέρθηκε στο ΠΓΝΛ
Λάρισα | 26 Αυγ 2025, 18:36
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, μια γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Πίνδου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την πεζή στο νοσοκομείο, ενώ τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Τροχαία Λάρισας.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
