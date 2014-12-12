Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο 5ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου.

Αμέσως σήμανε κινητοποίηση στις Αρχές με ασθενοφόρα να παραλαμβάνουν τέσσερα άτομα (δύο ενήλικες και δύο παιδιά) μέλη μιας οικογένειας, ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έφτασε και η Πυροσβεστική χωρίς να χρειαστεί να επέμβει.

Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν ερευνά η Τροχαία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιο σοβαρό τραυματισμό φέρουν η μητέρα και το ένα παιδάκι στο κεφάλι.