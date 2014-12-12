Τροχαίο με τέσσερις τραυματίες στον δρόμο Λάρισας - Συκουρίου
Ειδήσεις | 02 Σεπ 2025, 15:10
Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης.
Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο 5ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου.
Αμέσως σήμανε κινητοποίηση στις Αρχές με ασθενοφόρα να παραλαμβάνουν τέσσερα άτομα (δύο ενήλικες και δύο παιδιά) μέλη μιας οικογένειας, ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έφτασε και η Πυροσβεστική χωρίς να χρειαστεί να επέμβει.
Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν ερευνά η Τροχαία.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιο σοβαρό τραυματισμό φέρουν η μητέρα και το ένα παιδάκι στο κεφάλι.
