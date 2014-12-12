Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Λάρισα
Λάρισα | 04 Νοε 2025, 20:29
Στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ένας δικυκλιστής μετά από τροχαίο ατύχημα.
Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Θεοφράστου και Καλλισθένους, όταν συγκρούστηκαν ΙΧ αυτοκίνητο με δίκυκλο.
Όχημα του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο, ενώ η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
