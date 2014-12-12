Τροχαίο με τραυματισμό δυο ατόμων που επέβαιναν σε μηχανάκι
Ειδήσεις | 23 Οκτ 2025, 15:35
Σύγκρουση φορτηγού αυτοκινήτου με δίκυκλο καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, στην πόλη της Λάρισας.
Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στις 14.00 κάτω από άγνωστες συνθήκες.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε επι τόπου και διακόμισε τους δύο επιβάτες του δικύκλου στο νοσοκομείο.
