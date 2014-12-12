Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ της Τρίτης, στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην οδό Βόλου.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα φορτηγάκι συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τραυματισμένο, τον οδηγό της μηχανής, στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ερευνα διενεργεί η Τροχαία Λάρισας.

