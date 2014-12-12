Τροχαίο ατύχημα με την σύγκρουση ΙΧ αυτοκινήτου και δικύκλου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην οδό Κοζάνης στο ύψος του σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτη» στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης.

Το τροχαίο καταγράφηκε περίπου δέκα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ και αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός μιας νεαρής κοπέλας. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.