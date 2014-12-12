«Το οικονομικό μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας, ευνοεί τα κέρδη και τους υψηλότερους μισθούς. Πτυχή αυτής της πολιτικής είναι πώς τα σούπερ μάρκετ και οι πολυεθνικές λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις ως καρτέλ.»

Τα παραπάνω υποστήριξε σε συνέντευξη τύπου στη Λάρισα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος, με αφορμή την εκδήλωση του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Λάρισας.

Ο κ. Τσακαλώτος σημείωσε πως «ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί να μην είναι παράδεισος, αλλά ούτε και κόλαση, βέβαια υπάρχουν βαθμίδες που ο κόσμος υποφέρει. Εμείς στην Νέα Αριστερά κάνουμε παρεμβάσεις παντού, όπως και στην Γάζα, αλλά και στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που μία πιο ενωτική αριστερά θα εμφανιστεί για να κερδίσει τις εκλογές και θα είναι αποτελεσματική, προοδευτική κυβέρνηση», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Τσακαλώτος. «Πίσω από αυτό υπάρχει ένα οικονομικό μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας που ευνοεί τα κέρδη και ένα άλλο που βοηθά τους υψηλότερους μισθούς. Θέλουμε ένα οικονομικό μοντέλο που βασίζεται στην αύξηση των μισθών», ανέφερε.

Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς κλήθηκε να σχολιάσει και την παραίτηση του Αλ. Τσίπρα από τη Βουλή, τονίζοντας πως «όλα είναι ανοιχτά για το τι ακριβώς θέλει να κάνει» και συνέχισε, «αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δημιούργησε την εντύπωση πως θέλει μία σχέση με τον κόσμο αδιαμεσολάβητη κι αυτό δεν συνάδει με την αριστερά. Όταν μιλάς με τον κόσμος ακούς πολλά πράγματα, όπως η ακρίβεια, η ευλογιά που αντιμετωπίζει εδώ η περιοχή. Χρειάζεσαι λοιπόν ένα κόμμα που θα τα φιλτράρει και θα δημιουργεί προτεραιότητες κι αυτό θέλει πολιτική συζήτηση».

Αναφορικά δε με την κρίση και την υποχώρηση που βιώνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Αριστερά ο κ. Τσακαλώτος τόνισε όσο υπάρχουν τα κοινωνικά προβλήματα και η κλιματική κρίση, «δηλαδή κάτι που χρειάζεται να λυθεί συλλογικά δεν θα πετύχουμε τίποτα. Χρειάζεται διάλογος για να λυθούν οι ανισότητες. Υπάρχει μία μεγάλη πολιτική αστάθεια σε όλο τον κόσμο και δεν λύνονται τα προβλήματα. Είναι στο χέρι της αριστεράς να προτείνει λύσεις στα προβλήματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου ακολούθησε περιοδεία στα καταστήματα της πόλης.

Aρης Ψύχας (ertnews.gr)