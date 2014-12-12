Μια σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς δρομολογείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά τη τρίωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με φορείς, αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους παραγωγών της Θεσσαλίας.

«Το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει μια σειρά πληρωμών, αρχίζοντας από την πληρωμή των παλαιών βιολογικών προϊόντων, των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς και, βεβαίως, των αποζημιώσεων για τα φερτά υλικά που βρίσκονται σε κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις μετά τον “Ντάνιελ”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, δρομολογούνται και άλλες κρίσιμες πληρωμές που ενισχύουν τη ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα. «Η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να πληρωθεί και η βασική ενίσχυση όσο γίνεται πιο κοντά στο χρόνο που είναι προσδιορισμένο, όπως επίσης και το Μέτρο 23, η προκαταβολή για την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου για τον “Ντάνιελ”, η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου — πληρωμές, δηλαδή, που θα δώσουν μια πραγματική ανάσα, όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά γενικότερα στην Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ακόμη ότι «είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τον πρωτογενή τομέα και νομίζω ότι όλοι το κατανοούμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τα απαραίτητα βήματα, δείχνοντας ενδεχομένως την απαραίτητη ψυχραιμία, αλλά κυρίως προσδιορίζοντας όλα τα στοιχεία τα οποία δεν θα μας τοποθετήσουν σε αντίστοιχη θέση, στην οποία βρέθηκε ο ίδιος ο πρωτογενής τομέας στο παρελθόν».

Σημείωσε, δε, ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται πάντα «σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρατώντας ως ύψιστη προτεραιότητα την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών πόρων και δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά, ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη συντονισμένη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο για την εφαρμογή των μέτρων όσο και για τη λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τον εμβολιασμό. Τόνισε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου απαιτεί συλλογική ευθύνη και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Αν δεν υπάρχει ειλικρινής συνεργασία και απομόνωση όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στην εξάπλωση της νόσου, όποια προσπάθεια κι αν γίνεται, θα βρίσκουμε τη νόσο μπροστά μας. Ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ευλογιάς είναι να συνεργαστούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στην εκρίζωσή της», κατέληξε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα:

Μόλις ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που είχαμε με φορείς της Θεσσαλίας, αγρότες, κτηνοτρόφους, γενικότερα παραγωγούς, οι οποίοι μας έθεσαν και ζητήματα που τους απασχολούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προφανώς, το πιο σημαντικό είναι οι καθυστερημένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια πραγματικότητα η οποία υπαγορεύεται από την προσπάθεια που κάνουμε για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δηλαδή στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης.

Το γεγονός ότι πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι πριν την ολοκλήρωση της κάθε πληρωμής, κάτι το οποίο ζητά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί για όλους μας μια απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα προβλήματα και να εξαλειφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πραγματικά ειλικρινή συζήτηση -τουλάχιστον εγώ από τη δική μου πλευρά έτσι το αισθάνομαι- η οποία κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει μια σειρά πληρωμών, αρχίζοντας από την πληρωμή των παλαιών βιολογικών προϊόντων, των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς και, βεβαίως, των αποζημιώσεων για τα φερτά υλικά που βρίσκονται σε κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις μετά τον «Ντάνιελ». Και η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να πληρωθεί και η βασική ενίσχυση όσο γίνεται πιο κοντά στο χρόνο που είναι προσδιορισμένο, όπως επίσης και το Μέτρο 23, η προκαταβολή για την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου για τον «Ντάνιελ», η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, πληρωμές, δηλαδή, που θα δώσουν μια πραγματική ανάσα, όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά γενικότερα στην Ελλάδα.

Είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τον πρωτογενή τομέα και νομίζω ότι όλοι το κατανοούμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τα απαραίτητα βήματα, δείχνοντας ενδεχομένως την απαραίτητη ψυχραιμία, αλλά κυρίως προσδιορίζοντας όλα τα στοιχεία τα οποία δεν θα μας τοποθετήσουν σε αντίστοιχη θέση, στην οποία βρέθηκε ο ίδιος ο πρωτογενής τομέας στο παρελθόν. Πάντα σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντα κρατώντας ως ύψιστη προτεραιότητα την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών πόρων και πάντα δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά, συζητήσαμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, τα μέτρα τα οποία εντείνει το Υπουργείο σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, τις Περιφέρειες αλλά και με τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Πρέπει όλοι να υπερβάλλουν εαυτόν, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη ζωονόσο, και παράλληλα να συνεργαστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ακριβώς για να την περιορίσουμε και να αποφύγουμε την περαιτέρω μείωση του ζωικού μας κεφαλαίου.

Για τον εμβολιασμό: Συζητήσαμε για το θέμα του εμβολιασμού, το οποίο ετέθη. Ναι, υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η προτροπή να εξεταστεί το ζήτημα του εμβολιασμού, πλην όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, οι δύο κτηνιατρικές σχολές -οι οποίες έχουν κορυφαίους επιστήμονες ανάμεσά τους- είναι κατηγορηματικές κατά της εφαρμογής του εμβολιασμού κατά της ευλογιάς.

Για το ενδεχόμενο ενός lockdown: Έχουμε πει πολλές φορές ότι το ύστατο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά είναι ένα γενικό lockdown. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην φτάσουμε εκεί, και αυτή η προσπάθεια —επαναλαμβάνω— για να μπορέσει να έχει και το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούμε, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλάβουν το μέρος ή το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί.

Για τη χθεσινή σύσκεψη και τα νέα μέτρα: Χθες, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη για τα μέτρα και την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς, όπου εκεί αποφασίστηκε η περαιτέρω αυστηροποίησή τους.

Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: προφανώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει τη δική του ευθύνη στο θέμα της αντιμετώπισης και της λήψης των μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί η ευλογιά. Πρέπει όμως όλοι να καταλάβουμε ότι, αν δεν υπάρχει ειλικρινής συνεργασία όλων των παραγόντων, όποια προσπάθεια κι αν γίνεται – μιας και μιλάμε για ένα ιό που ζει έξι περίπου μήνες- θα βρίσκουμε τη νόσο μπροστά μας. Ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ευλογιάς, είναι να συνεργαστούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την εκρίζωσή της.