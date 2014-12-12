Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, όπου εξετάστηκαν οι προοπτικές του κλάδου και οι δυνατότητες στήριξης των παραγωγών μέσα από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία.

Αναγνωρίστηκε η δύσκολη συγκυρία που διαμορφώνεται σε επίπεδο τιμών, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι ο κλάδος παραμένει ενεργός, δυναμικός και σε θέση να αντιδράσει με συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις αναγνώρισαν την ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα του φετινού παραγόμενου βαμβακιού, επισημαίνοντας τα περιθώρια βελτίωσης της τιμής ως προς τις ποσότητες που πληρούν τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι οι ενέργειες για τη στήριξη του βαμβακιού εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πολιτικών στο πλαίσιο της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), υπογραμμίζοντας: «Η προσπάθεια είναι να μεγιστοποιηθεί το διαθέσιμο ποσό και να διαμορφωθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τον παραγωγό και τη μεταποιητική αλυσίδα. Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου και, όταν διαμορφώνουμε τις προτάσεις μας, είναι δεδομένο ότι θα ερωτηθείτε και εσείς, γιατί η γνώση σας είναι πολύτιμη».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Μέτρο 23, το οποίο αποτελεί σημαντικό πακέτο στήριξης για τους παραγωγούς, καθώς και στο επικείμενο περιβαλλοντικό μέτρο που αφορά το αποτύπωμα του άνθρακα και στοχεύει στη βιωσιμότητα της καλλιέργειας του βαμβακιού και τη βελτίωση του εισοδήματος του παραγωγού.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος εξέφρασαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν ενεργά τους παραγωγούς, όπως πράττουν διαχρονικά, και να συνεργαστούν στενά με το Υπουργείο για την προώθηση δράσεων που ενισχύουν το εισόδημα και τη θέση του ελληνικού βαμβακιού στην αγορά.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου για συντονισμένες ενέργειες και διαρκή συνεργασία με όλους τους κρίκους της αλυσίδας, με στόχο τη στήριξη ενός προϊόντος-πυλώνα για την ελληνική αγροτική οικονομία.