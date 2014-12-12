«Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μην φτάσουμε στον εμβολιασμό, διότι αν φτάσουμε εκεί θα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όπως τόνισε, το εμβόλιο δεν αποτελεί τη λύση, καθώς το κυρίαρχο προϊόν της ελληνικής κτηνοτροφίας, η φέτα – ένα μοναδικό ΠΟΠ προϊόν με τεράστια εξαγωγική δυναμική – θα πληγεί σε βάθος χρόνου. Ο υπουργός σημείωσε ότι η όποια απόφαση για εμβολιασμό θα ληφθεί από την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, υπογραμμίζοντας πως, σε περίπτωση που η χώρα προχωρήσει σε εμβολιασμό, θα χάσει το καθεστώς «ελεύθερης από ευλογιά» χώρας – γεγονός που θα επηρεάσει σοβαρά τις εξαγωγές.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, που προχώρησαν σε εμβολιασμούς, δεν έχουν καταφέρει να εξέλθουν από την ευλογιά εδώ και πολλά χρόνια. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έχει ήδη συσταθεί επιστημονική επιτροπή που καθοδηγεί το Υπουργείο στα επόμενα βήματα, ενώ εφαρμόζεται ένα πλέγμα άμεσων μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων μέσω νομοσχεδίου που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

Τη χορήγηση 22 εκατομμυρίων ευρώ σε επιπλέον αποζημιώσεις για τη θανάτωση ζώων.

Την καθιέρωση ακατάσχετου για τα ποσά των αποζημιώσεων.

Τη δυνατότητα προκαταβολής της αποζημίωσης στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Αποζημιώσεις έως 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα ζώα — οι υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου σε δεύτερη φάση.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ορίζουν ξεκάθαρα το πλαίσιο: αν δεν πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, τίθεται σε κίνδυνο η ροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όπως είπε, η καθυστέρηση στις πληρωμές οφείλεται αποκλειστικά στην υποχρέωση τήρησης των ελέγχων που ζητά η Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι «η προσπάθεια που γίνεται είναι μια προσπάθεια σοβαρής εξυγίανσης και σημαντικής μεταρρύθμισης».

Τέλος, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός σημείωσε ότι σέβεται όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, αλλά «πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα». Και η πραγματικότητα, όπως είπε, είναι ότι υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, ενώ η Ελλάδα έχει αλλάξει πορεία.

newsit.gr