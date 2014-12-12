Τσουχτερό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ για καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών εντός υπαίθριου χώρου.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.718,75€, στις 13 Οκτωβρίου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, σε ημεδαπό, για καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κιλελέρ στην Λάρισα.