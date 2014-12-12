Τσουχτερό πρόστιμο για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης στον Τύρναβο
Τύρναβος | 03 Σεπ 2025, 20:14
Νέο πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, αυτή τη φορά στην περιοχή του Τυρνάβου, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.875€ χθες, 2 Σεπτεμβρίου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Λάρισας, σε άνδρα, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Τυρνάβου Λάρισας.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.