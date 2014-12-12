Νέο πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, αυτή τη φορά στην περιοχή του Τυρνάβου, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.875€ χθες, 2 Σεπτεμβρίου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Λάρισας, σε άνδρα, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Τυρνάβου Λάρισας.