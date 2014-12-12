Τσουχτερό πρόστιμο για φωτιά σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Τεμπών
Τέμπη | 01 Σεπ 2025, 20:51
Τσουχτερό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
"Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.125€ χθες, 31 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Λάρισας, σε άνδρα, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Τεμπών Λάρισας."
