Τσουχτερό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

"Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.125€ χθες, 31 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Λάρισας, σε άνδρα, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Τεμπών Λάρισας."