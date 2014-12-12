Τσουχτερό πρόστιμο για φωτιά σε υπολείμματα καλλιεργειών στην περιοχή των Φαρσάλων
Φάρσαλα | 13 Αυγ 2025, 19:02
Τσουχτερό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα για την πρόκληση πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργειών σε περιοχή του Δήμου Φαρσάλων.
Ειδικότερα:
Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Φαρσάλων, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων στην Λάρισα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.707,03€.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.