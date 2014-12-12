Τσουχτερό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα για την πρόκληση πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργειών σε περιοχή του Δήμου Φαρσάλων.

Ειδικότερα:

Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Φαρσάλων, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων στην Λάρισα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.707,03€.