Τύρναβος: Αφαίρεσε πόρτα αλουμινίου από χωράφι
Αστυνομικά | 14 Νοε 2025, 10:30
Συνελήφθη, χθες το πρωί στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι, προχθές το μεσημέρι, εισήλθε σε περιφραγμένο αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας άλλου άνδρα, σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, και αφαίρεσε 1 πόρτα αλουμινίου.
