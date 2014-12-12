Συνελήφθη, χθες το πρωί στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι, προχθές το μεσημέρι, εισήλθε σε περιφραγμένο αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας άλλου άνδρα, σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, και αφαίρεσε 1 πόρτα αλουμινίου.