Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει ότι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία.

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά από την επόμενη ημέρα.