Τύρναβος: Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα την Τετάρτη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο
Τύρναβος | 30 Σεπ 2025, 07:55
Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει ότι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία.
Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά από την επόμενη ημέρα.
