Μία ακόμη ενημερωτική δράση υλοποιήθηκε σήμερα (28-08-2025) το πρωί, αυτή την φορά στον Τύρναβο, από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, με εστίαση στην χρήση προστατευτικού κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων και οδηγούς ΕΠΗΟ, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, σε δια ζώσης επικοινωνία του ίδιου του Διοικητή, καθώς και προσωπικού του τοπικού αστυνομικού Τμήματος, με πολίτες, τονίστηκε η σπουδαιότητα της χρήσης προστατευτικού κράνους για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας, μιας και το κράνος δεν αποτελεί απλώς μια νομική υποχρέωση, αλλά είναι πράξη αυτοπροστασίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό όπου γίνεται αναφορά στη δυσαναλογία της αξίας μεταξύ του υπέρτατου αγαθού, της ζωής και της υλικής αξίας ενός κράνους, με ξεχωριστή αναφορά στην επιβεβλημένη χρήση του και από τους συνεπιβάτες.

«Η ζωή αξίζει πολύ περισσότερο από ένα κράνος. Η μηχανή είναι ελευθερία – το κράνος είναι ζωή. Κράνος και στον συνεπιβάτη».

Σταθερά προσανατολισμένες στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα συνεχίσουν να οργανώνουν και να υλοποιούν παρόμοιες δράσεις.