Τύρναβος: Δύο συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας
Αστυνομικά | 08 Αυγ 2025, 11:04
Συνελήφθησαν, προχθές το βράδυ και χθες τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, δύο άνδρες, διότι κατελήφθησαν να αναπαράγουν μουσική σε υψηλή ένταση στις οικίες τους, διαταράσσοντας έτσι την κοινή ησυχία των περίοικων.
