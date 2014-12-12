Εκδήλωση μνήμης για την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, στο ιστορικό Μνημείο των Εφέδρων Αξιωματικών στον Τύρναβο, εκεί όπου το 1912 ξεκίνησε η νικηφόρα πορεία του Ελληνικού Στρατού για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου, πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ν. Λάρισας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου, ενώ ακολούθησε δοξολογία και πανηγυρικός λόγος από την Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Τυρνάβου, κ. Κων. Πάτση, ,η οποία ανέδειξε τον ιστορικό ρόλο του Τυρνάβου και των Εφέδρων Αξιωματικών στους αγώνες του Έθνους.

Στο Μνημείο Έναρξης των Βαλκανικών Πολέμων τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Τυρνάβου.