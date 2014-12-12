Τύρναβος: Εκρυβε ναρκωτικά μέσα στο αυτοκίνητο
Αστυνομικά | 13 Νοε 2025, 10:43
Συνελήφθη, χθες το βράδυ στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας αλλοδαπός άνδρας.
Σε γενόμενο έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κάνναβης, βάρους 1,12 γραμμαρίων, αυτοσχέδιο τσιγάρο μείγματος κάνναβης - καπνού και 1 τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.
