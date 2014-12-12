Ξεκινούν στον Δήμο Τυρνάβου οι αθλητικές δραστηριότητες του Προγράμματος «Άθληση για Όλους» που οργανώνει ο Δήμος για το 2025-2026 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» προσφέρει ευκαιρίες άθλησης με στόχο την διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της ψυχικής υγείας καθώς και την συμμετοχή των μελών του σε κοινωνικές δραστηριότητες.​

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 14:00) στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Τυρνάβου, στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2492350181

Τα Τμήματα του Προγράμματος:

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19-65 ετών​

• ΓΙΟΓΚΑ-ΠΙΛΑΤΕΣ (6 Τμήματα)​

• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (3 Τμήμα)

Α) Επίσης σύμφωνα με την αρ. 174/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε το μηνιαίο αντίτιμο και ο τρόπος εγγραφής και πληρωμής του αντίτιμου για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ)​ περιόδου 2025-2026 στο Δήμο Τυρνάβου, ως εξής:​

Προγράμματα Ενηλίκων (9 ΤΜΗΜΑΤΑ): 10,00 €/άτομο/μήνα

Β) Διαδικασία Εγγραφής Αθλούμενου

Ο αθλούμενος ενημερώνεται για τα προγράμματα άθλησης είτε με επίσκεψη στο Γραφείο Αθλητισμού, είτε τηλεφωνικώς, είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου, είτε από τους γυμναστές στους χώρους εκγύμνασης.

Κάθε αθλούμενος είναι υποχρεωμένος με την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση καλής υγείας. Οι ενήλικοι προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο ή γενικό ιατρό.. Η ιατρική βεβαίωση είναι απολύτως υποχρεωτική. Χωρίς αυτήν ο αθλούμενος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στα προγράμματα άθλησης. Γίνεται δεκτή υπάρχουσα ιατρική βεβαίωση ισχύς 6μήνου.

Αφού προσκομίσει ιατρική βεβαίωση, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή συμπληρώνει και υπογράφει την Αίτηση Εγγραφής – Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής. Η Αίτηση Εγγραφής – Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής αποτελεί​ παράλληλα υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης.

Η διακοπή / μη συμμετοχή στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, υπολογίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης έγγραφης αίτησης διακοπής προς το Γραφείο Αθλητισμού.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα μόνον την πρώτη φορά να επισκεφτεί δοκιμαστικά το τμήμα που επιθυμεί, χωρίς καμία μελλοντική υποχρέωση, αν δεν συνεχίσει σε αυτό.

Γ) Τρόπος Πληρωμής του αντίτιμου

Η συνδρομή καταβάλλεται ανά μήνα.

Ο μήνας συνδρομής είναι ημερολογιακός

Όταν η έναρξη συμμετοχής πραγματοποιηθεί από την 1η έως την 15η ημέρα του μήνα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της συνδρομής. Στην περίπτωση που η έναρξη πραγματοποιηθεί από την 16η ημέρα έως το τέλος του μήνα (30 ή 31 ανάλογα) καταβάλλεται το μισό (50%) ποσό της συνδρομής. Οι επόμενοι μήνες συνεχίζουν ημερολογιακά.

Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αθλητισμού του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής-Πολιτισμού Παιδείας/Αθλητισμού: Τηλ: 2492350181 (Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 09:00 –14:00).