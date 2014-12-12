Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής δέχτηκε στο γραφείο του τους εκπαιδευτικούς που θα πλαισιώσουν το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Δήμαρχο να εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την άμεση και συγκινητική ανταπόκρισή τους. Παρούσα στη συνάντηση και η αντιδήμαρχος Παιδείας Ευγενία Μαμανού.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο, που λειτουργεί για πρώτη φορά στον Δήμο, έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον δεκάδων μαθητών. Συγκεκριμένα, ήδη έχουν εγγραφεί 38 μαθητές Δημοτικού, 53 μαθητές Γυμνασίου και 10 μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα υποστηριχθούν δωρεάν στα μαθήματά τους, χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά 14 εθελοντών εκπαιδευτικών.

Ο κ. Τσικριτσής, απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, τόνισε:

«Η προσφορά σας αποτελεί πράξη βαθιάς κοινωνικής ευαισθησίας και αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση και η αλληλεγγύη μπορούν να προχωρούν χέρι-χέρι. Με τη συμβολή σας, δίνουμε σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη την ευκαιρία να σταθούν με ίσους όρους στη σχολική και εκπαιδευτική τους πορεία».

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στο 1ο Γυμνάσιο Τυρνάβου. Οι μαθητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για το ακριβές πρόγραμμα.