Τύρναβος: Πρόστιμο για φωτιά σε υπαίθριο χώρο
Τύρναβος | 02 Σεπ 2025, 20:08
Νέο πρόστιμο επιβλήθηκε από την Πυροσβεστική για πρόκληση φωτιάς σε υπαίθριο χώρο.
Η ανακοίνωση:
Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.062,50€ σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Λάρισας, σε άνδρα, για καύση υπολειμμάτων φυτικής μάζας σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Τυρνάβου Λάρισας.
