Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας ανήλικος, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, συνεργού του, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ στον Τύρναβο, οι δράστες, αφού έσπασαν γυάλινη θύρα καταστήματος (παντοπωλείο), ιδιοκτησίας άνδρα, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 48,65 ευρώ, από το ταμείο, καθώς και διάφορες συσκευασίες καπνού.

Επιπλέον, συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου