Συνελήφθη, χθες το βράδυ στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, η ανωτέρω δίκυκλη μοτοσικλέτα είχε αφαιρεθεί την 06-11-2025 από σημείο της πόλης της Λάρισας, κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο δικαιούχο της.