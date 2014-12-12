Τύρναβος: Χειροπέδες σε φυγόποινο κλέφτη
Αστυνομικά | 02 Σεπ 2025, 11:44
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης, με ποινή φυλάκισης 8 μηνών, για το αδίκημα της κλοπής.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.