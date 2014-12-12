Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης, με ποινή φυλάκισης 8 μηνών, για το αδίκημα της κλοπής.