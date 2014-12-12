Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε, το πρωί της Πέμπτης ένας 70χρονος, στον Τύρναβο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό από το Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, ο οποίος δυστυχώς διαπίστωσε τον θάνατό του.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από tirnavospress.gr)