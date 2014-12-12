Τύρναβος: 70χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Τύρναβος | 18 Σεπ 2025, 10:52
Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε, το πρωί της Πέμπτης ένας 70χρονος, στον Τύρναβο.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό από το Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, ο οποίος δυστυχώς διαπίστωσε τον θάνατό του.
kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από tirnavospress.gr)
