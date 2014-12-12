Οργή προκαλεί το θράσος κάποιων που όχι μόνο μπήκαν μέσα σε αμπέλι στον Τύρναβο για να κλέψουν σταφύλια αλλά κάθισαν και τα συσκεύασαν ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα προς πώληση!

Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής και, σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, οι ιδιοκτήτες του αμπελιού πηγαίνοντας την Παρασκευή στο αμπέλι δεν πίστευαν στα μάτια τους αφού διαπίστωσαν ότι περίπου 3 τόνοι σταφύλια ποικιλίας μοσχάτου είχαν κάνει φτερά και μάλιστα συσκευασμένα αφού οι κλέφτες είχαν αφήσει στο αμπέλι πλαστικές συσκευασίες.

Οι ιδιοκτήτες του αμπελιού ενημέρωσαν την αστυνομία, που έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών με δεδομένο ότι το αμπέλι βρίσκεται σχεδόν πάνω σε κεντρικό δρόμο και δίπλα σε κτίρια επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλοπές αγροτικών προϊόντων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα για την περιοχή και τα κρούσματα σύμφωνα με τους αγρότες είναι πολλά σε όλα τα προϊόντα.

paidis.com