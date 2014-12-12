Περισσότερους από 3,5 τόνους σταφυλιών ποικιλίας μοσχάτου έκλεψαν τα ξημερώματα του Σαββάτου από αμπέλι 4 στρεμμάτων στην περιοχή Καμπίλαγα του Τυρνάβου άγνωστοι προς το παρόν και θρασύτατοι δράστες, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο paidis.com ο παθών καλλιεργητής, συσκεύασαν σε τελαράκια για να τα σπρώξουν ως επιτραπέζια στην αγορά.

Ο αμπελοκαλλιεργητής που δήλωσε την κλοπή στο Α.Τ. Τυρνάβου κάνει λόγο για μάστιγα σε βάρος των αγροτών που έχουν να αντιμετωπίσουν μία ακόμη οικονομική ζημιά και καλεί την αστυνομία και την πολιτεία να εντείνουν τους ελέγχους ώστε να παταχθεί το φαινόμενο που πληγώνει τους αγρότες και τείνει να πάρει διαστάσεις μονιμότητας.

Δυστυχώς πρόκειται για δεύτερο περιστατικό μετά και την κλοπή που σημειώθηκε χθες σε άλλο αμπέλι και μάλιστα πολύ κοντά σε κεντρικό δρόμο.

