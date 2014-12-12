Τουλάχιστον €2.000.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης 02/09/2025 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή διαλογή της 2956ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Επίσης, δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Το ένα εξ' αυτών παίχτηκε στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νεάπολης (Πετροπούλου 1) με δελτίο αξίας 5 ευρώ και κερδίζει 100.000 ευρώ.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr