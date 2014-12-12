Σε τροχιά υλοποίησης έχει εισέλθει το ελληνο-ισραηλινό mega deal που ανακοινώθηκε τον Μάιο και αφορά την κατασκευή νέας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στην περιοχή της Λάρισας, με «όχημα» την εταιρεία «Λάρισα Θερμοηλεκτρική».

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, συνολικού ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, στην οποία συμμετέχουν οι ΔΕΠΑ Εμπορίας, EUSIF Larissa Α.Ε. και Volton Α.Ε., καθώς και η μέχρι τότε μοναδικός μέτοχος, ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Ltd.

Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική αναπτύσσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου, καθαρής ισχύος 792 MW, στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας. Το έργο έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και είναι έτοιμο να προχωρήσει στην κατασκευή, μετά την Οριστική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision-FID) των μετόχων.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η νέα μονάδα αναμένεται να αποτελέσει το πιο αποδοτικό εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα, με καθαρή θερμική απόδοση 62,6%. Μάλιστα ενώ κατά την πρώτη φάση αδειοδότησης του project είχε επιλεγεί όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό η Siemens (όπως ο αεριοστρόβιλος SGT5-9000HL), με την ανακοίνωση του deal γνωστοποιήθηκε ότι θα αξιοποιηθεί η προηγμένη τεχνολογία της Mitsubishi Heavy Industries, και συγκεκριμένα ο τύπος M701JAC.

Υπενθυμίζεται ότι τον ρόλο του energy manager καθώς και την εμπορική προμήθεια φυσικού αερίου για τη λειτουργία της μονάδας, θα αναλάβει η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η αύξηση κεφαλαίου και το δικαίωμα προτίμησης

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ακολούθησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν 100.000 ευρώ, με απόφαση που ελήφθη στις 13 Ιουνίου 2025 έγινε αύξηση κατά το ποσό των 19.412.200 ευρώ, με έκδοση 1.941.220 νέων, κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 19.512.200 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.951.220 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 10 εκάστη.

Στη συνέχεια, στις 25 Ιουνίου με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε τροποποίηση του καταστατικού, όπου, μεταξύ άλλων, προστέθηκε ειδικό άρθρο για την κατοχύρωση του δικαιώματος προτίμησης.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 8 προβλέπονται περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών ως εξής:

– Ουδείς εκ των μετόχων δικαιούται να προβεί στην πώληση, μεταβίβαση ή/και σύσταση βάρους επί μέρους ή επί του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία χωρίς τη λήψη προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης από τους υπόλοιπους μετόχους.

-Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του σε άλλο μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο, θα γνωστοποιεί εγγράφως (Δήλωση Μεταβίβασης) προς οιονδήποτε έτερο μέτοχο, την ως άνω πρόθεσή του προσδιορίζοντας τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να πωλήσει και μεταβιβάσει, το πρόσωπο του δυνητικού αγοραστή, την τιμή πώλησης ανά πωλούμενη μετοχή καθώς και κάθε άλλο ουσιώδη όρο της δυνητικής πώλησης και μεταβίβασης. Επιπλέον, τα ανεξόφλητα μετοχικά δάνεια που έχει χορηγήσει στην Εταιρεία και προτίθεται να μεταβιβάσει, τα οποία αντιστοιχούν στο ποσοστό των πωλούμενων μετοχών.

– Η Δήλωση Μεταβίβασης, μόλις κοινοποιηθεί, δεν δύναται να ανακληθεί.

-Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δήλωση Μεταβίβασης και να αποκτήσει το σύνολο ή μέρος των πωλούμενων μετοχών οφείλει να δηλώσει προς τον πωλητή, με έγγραφη γνωστοποίηση, εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της Δήλωσης Μεταβίβασης, τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει (ο οποίος δύναται να υπερβαίνει την αναλογία της συμμετοχής του στην Εταιρεία, σε περίπτωση που οι άλλοι μέτοχοι είτε απαντήσουν αρνητικά είτε δεν απαντήσουν καθόλου).

-Εφόσον, με την εκπνοή της προθεσμίας, οι υπόλοιποι μέτοχοι δηλώσουν ότι επιθυμούν να αγοράσουν το σύνολο των πωλούμενων μετοχών, τότε ο πωλητής θα πρέπει να τις μεταβιβάσει σε εκείνους τους αποδέκτες που απάντησαν θετικά (εάν οι αποδέκτες που απάντησαν θετικά είναι περισσότεροι του ενός, τότε οι πωλούμενες μετοχές θα πρέπει να κατανεμηθούν κατ’ αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί εγγράφως) και η σχετική μεταβίβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας (με τη επιφύλαξη τυχόν κανονιστικών εγκρίσεων που μπορεί να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης) και με τους ίδιους όρους (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος πώλησης) που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης.

-Εφόσον, με την εκπνοή της προθεσμίας, κανένας εκ των μετόχων δεν έχει εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει τις πωλούμενες μετοχές, ή σε περίπτωση που η πρόθεση των μετόχων δεν καλύπτει το σύνολο των πωλούμενων μετοχών, ο πωλητής θα δικαιούται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να μεταβιβάσει το σύνολο των πωλούμενων μετοχών (ή τις υπολειπόμενες πωλούμενες μετοχές) στον τρίτο αγοραστή με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη Δήλωση Μεταβίβασης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Μετόχων εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» στο οποίο συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ως Πρόεδρος και Adi Caspi, ως Αντιπρόεδρος ενώ ως μέλη οι Ιορδάνης Προκοπίδης, Δημήτριος Σκαλαίος, Aigerim Reichert, Ευάγγελος Μπάρδης, Νικόλαος Μπάκος και Roy Vishnovizki.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2022 δημοσιεύθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα, με βάση την οποία προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, σε βιομηχανικό οικοδομικό τετράγωνο, έκτασης 128.596,08 τ.μ., εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.

Ακολούθησε τον Φεβρουάριο του 2023 η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400kV, για τη διασύνδεση του Σταθμού (ΘΗΣ Λάρισας). Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, η διασύνδεση θα γίνει με μία διπλή Γραμμή Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 400 kV, διπλού κυκλώματος εκάστη και συνολικού μήκους 56,5 χλμ, με την υφιστάμενη Γ.Μ. 400 kV, Αγίου Δημητρίου (Κοζάνης) – Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Λάρισας.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή διπλής Γραμμής Μεταφοράς 400kV, διπλού κυκλώματος με δίδυμο αγωγό ανά φάση, μήκους περίπου 28,3 χλμ εκάστη. Η διασύνδεση των εν λόγω Γ.Μ., θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατασκευής και λειτουργίας του ΚΥΤ Λάρισας ΙΙ, εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.

Σταύρος Γριμάνης, newmoney.gr