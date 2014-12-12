Σε άμεση ανταπόκριση στην αυξανόμενη έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ανακοίνωσε δέσμη επτά έκτακτων μέτρων για την αναχαίτιση και οριστική αντιμετώπιση της επιζωοτικής κρίσης.

Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί η σύσταση Ομάδας Εργασίας, η οποία έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την άμεση παρέμβαση και εξάλειψη της νόσου.

Τη συντονιστική ευθύνη της Ομάδας έχει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ενώ συμμετέχουν: · ανώτατα στελέχη και επιστήμονες του ΥΠΑΑΤ, στελέχη του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», καθηγητές της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι κορυφαίων φορέων της κτηνοτροφίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας, όπως η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ), η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.) και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).