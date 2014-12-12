Η Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα, προχωρώντας στον καθορισμό των πρώτων επιχειρησιακών δράσεων και στην καταγραφή της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές.
Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:
- η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βέλτιστη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,
- ο συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την άμεση και αποτελεσματική εκρίζωση της νόσου,
- η ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων.
Η δημιουργία της Ομάδας εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμης 7 άμεσων μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
- την καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης,
- τη συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων,
- την αυστηρή εφαρμογή όλων των ελεγκτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων,
- και τον συντονισμό με τις Περιφέρειες και τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Η Ομάδα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και θα παραμείνει ενεργή έως την πλήρη εξάλειψη της επιζωοτικής κρίσης.