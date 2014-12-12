Στις 25 Αυγούστου του 2025, περίπου ένα χρόνο μετά την εμφάνιση της νόσου στην χώρα μας, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ δήλωσε 73 νέες εστίες ευλογιάς, στις οποίες θανατώθηκαν 14.219 αιγοπρόβατα.

Συγκεκριμένα επιβεβαιώθηκαν 24 νέες εστίες στην ΠΕ Λάρισας, 21 στην ΠΕ Δυτικής Αχαϊας, 9 στην ΠΕ Τρικάλων, από 4 στις ΠΕ Μαγνησίας, Καρδίτσας και Ξάνθης, 3 στην ΠΕ Ροδόπης, 2 στην ΠΕ Σερρών και από 1 στις ΠΕ Πιερίας και Ημαθίας.

Μόνο στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε «αυστηρά μέτρα» αντιμετώπισης, επιβεβαιώθηκαν 41 νέες εστίες. Η νόσος όχι μόνο δεν περιορίστηκε αλλά εξακολουθεί να εξαπλώνεται στην χώρα μας.

Στη Θεσσαλία μάλιστα τον τελευταίο χρόνο θανατώθηκαν 92.233 αιγοπρόβατα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από agrotypos.gr)