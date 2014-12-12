Συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας για απάτες και παράνομες παράνομες επιδοτήσεις με κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός μιλώντας χθες βράδυ στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Από την μέχρι τώρα έρευνα η οποία απέφερε 22 εκ. ευρώ, μια από τις περιπτώσεις με τα μεγαλύτερα ποσά που ξεχώρισαν οι αστυνομικοί είναι μιας 69χρονης από τα Τρίκαλα.

Σε διάστημα πέντε ετών έλαβε 1,5 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις, εκ των οποίων φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις απάτης για 620.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η συγκεκριμένη αγρότισσα δεν είναι πρόσωπο «φάντασμα», όπως διευκρινίζεται από αστυνομικές πηγές.

Εχει επαγγελματική δραστηριότητα, δήλωνε δεκάδες αγροτεμάχια ανά έτος και φαίνεται να προμηθευόταν ζωοτροφές. Εκτιμάται από την αστυνομική έρευνα ότι είχε «φουσκώσει» τα δεδομένα της για να λαμβάνει ορισμένα έτη μεγαλύτερη επιδότηση.

Όπως εξηγούν στην εφημερίδα οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με τους ελέγχους, σε αυτή τη φάση των ερευνών δεν εξετάστηκε η διασύνδεση μεταξύ των υπόπτων ΑΦΜ, ποιοι μπορεί να ήταν οι μεσάζοντες ή οι ιθύνοντες ούτε ποια Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) μπορεί να σχετίζονται με αυτούς και τι ρόλο είχαν στη διαδικασία.

Αυτή η έρευνα θα ακολουθήσει σε επόμενο στάδιο. Μέχρι στιγμής το βάρος δεν είχε δοθεί στον εντοπισμό εγκληματικών οργανώσεων, κάτι που θα απαιτούσε και περισσότερο χρόνο, αλλά σε περιπτώσεις που θεωρούνταν πιο εύκολα αποδείξιμες, ώστε να υπάρξουν πιο άμεσα κάποια πρώτα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τo ίδιο δημοσίευμα που υπογράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στους ΑΦΜ που έχουν ελεγχθεί δεν περιλαμβάνονται ο Τρικαλινός κτηνοτρόφος με την Ferrari Χρήστος Μαγειρίας, ούτε η πρώην πολιτευτής της Ν.Δ. στην Κοζάνη Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν δόθηκαν σύννομα επιδοτήσεις στο συγκεκριμένο ζευγάρι και σε συγγενείς τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι όσα έλαβαν ήταν νόμιμα.

